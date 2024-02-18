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"حماس" تثمن تصريح الرئيس البرازيلي بشأن غزة

الأحد 18 فبراير 2024 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تثمن تصريح الرئيس البرازيلي بشأن غزة



غزة/سما/

ثمنت حركة "حماس"، اليوم الاحد، تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لتشبيهه ما يتعرض له قطاع غزة بـ"المحرقة".


وقالت "حماس" في بيان لها على "تلغرام": "نثمّن تصريح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي وصف ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بالمحرقة، وبأن فعل الصهاينة اليوم في غزة هو نفس ما فعله هتلر النازي باليهود إبان الحرب العالمية الثانية".


وأضافت: "هذا التصريح يأتي في سياق التوصيف الدقيق لما يتعرض له شعبنا، وكشف فداحة الجريمة الصهيونية المرتكبة بغطاء ودعم مفتوح من قبل الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس بايدن".

وطالبت حركة "حماس" الفلسطينية "محكمة العدل الدولية بأخذ تصريح الرئيس البرازيلي في الاعتبار على ما يعانيه شعبنا الفلسطيني على يد جيش الاحتلال المجرم ومستوطنيه الإرهابيين من انتهاكات وفظاعات لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً"، وفق وصفها.

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