  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أكثر من 200 نقابة أميركية تشكل ائتلافا للضغط من أجل وقف العدوان على غزة

الأحد 18 فبراير 2024 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 200 نقابة أميركية تشكل ائتلافا للضغط من أجل وقف العدوان على غزة



واشنطن/سما/

أعلنت سبع نقابات عمالية وطنية، وأكثر من 200 نقابة عمالية محلية، في الولايات المتحدة الأميركية، تشكيل ائتلاف للضغط من أجل وقف إطلاق النار في العدوان المتواصل الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 135 يوما.

ويقول الائتلاف إنه يمثّل أكثر من 9 ملايين عامل نقابي - "أكثر من نصف الحركة العمالية في الولايات المتحدة".

وكانت الكنيسة الأسقفية الميثودية الإفريقية التي تضم 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة، قد دعت البيت الأبيض إلى "وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، ومنع الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة".

ـــــــ

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة فرنسية: هكذا تستعد مصر لتدفق اللاجئين الفلسطينيين..

رئيس الوزراء القطري يتوقع صفقة تبادل قريباً بين حماس و"إسرائيل"

النرويج: اتفاق نقل أموال الضرائب للفلسطينيين بات وشيكا

صحيفة تكشف: غانتس اجرى محادثات في مصر حول صفقة التبادل

نتنياهو: "مطالب حماس تعني هزيمة إسرائيل".. ماذا عن اجتياح رفح؟

أبو زهري: تراجع إسرائيلي كبير عن ورقة باريس

إجراء إسرائيلي بعد تصريحات الرئيس البرازيلي عن "الإبادة" في غزة.. نتنياهو: "مخزية وخطيرة"

الأخبار الرئيسية

1244382915

إعلام عبري: جهات حاولت الاستيلاء على طائرة إسرائيلية فوق منطقة تشهد نشاطاً للحوثيين

تقديرات مصرية باستمرار نتنياهو في الحرب على غزة حتى لو تراجعت حماس عن شروطها

GGn8R9bWkAAVVym

حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية ويؤكد إيقاع قتلى وجرحى

photo_2024-02-18_15-16-48

إجراء إسرائيلي بعد تصريحات الرئيس البرازيلي عن "الإبادة" في غزة.. نتنياهو: "مخزية وخطيرة"

وفد إسرائيلي إلى قطر لبحث ملف تبادل الأسرى مع "حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية