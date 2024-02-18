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بوريل: الضفة الغربية تشهد غليانا وقد نكون على شفير انفجار أكبر

الأحد 18 فبراير 2024 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل: الضفة الغربية تشهد غليانا وقد نكون على شفير انفجار أكبر



ميونيخ/سما/

 قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن "الضفة الغربية تشهد غليانا وقد نكون على شفير انفجار أكبر".

وشدّد بوريل، اليوم الأحد، على أن الأوضاع في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل تشكّل عائقا كبيرا أمام التوصل إلى حل مستدام يرسي السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويبلغ عدد المستعمرين في الضفة الغربية نحو 750 الف مستعمر يقيمون في أكثر من 365 مستعمرة وبؤرة استعمارية.

وقال بوريل في مؤتمر ميونيخ للأمن إنه يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن "يدعم المبادرة العربية" التي تنص على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأتي تصريحات مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي في أعقاب رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، خطة لاعتراف دولي بدولة فلسطينية إثر تقارير بشأن مبادرة كهذه أوردتها صحيفة واشنطن بوست، تشمل، وفق الصحيفة، جدولا زمنيا محددا لإقامة دولة فلسطينية.

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