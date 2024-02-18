سموتريتش يعلق على قرار معارضة "الإملاءات الدولية" بشأن التسوية مع الفلسطينيين

القدس المحتلة/سما/

علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على قرار الحكومة بمعارضة "الإملاءات الدولية" بشأن التسوية مع الفلسطينيين.

وقال بتسلئيل سموتريتش: "هناك إجماع شامل على أن الدولة الفلسطينية تعرض دولة إسرائيل للخطر ويجب علينا أن نعرب بشكل لا لبس فيه عن معارضتنا لهذا الأمر".

وأردف سموتريتش: "أدعو رئيس الوزراء إلى تقديم قرار آخر يعبر عن معارضة دولة إسرائيل الصارمة لإقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تجلب المزيد والمزيد من الإرهاب لمواطني إسرائيل"، على حد قوله.

هذا وتبنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد بالإجماع، مشروع قرار يحظر الاعتراف بدولة فلسطين، إلا بعد مفاوضات ثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويوم الجمعة الماضي، أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

في حين أفادت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل لاتفاق سلام شامل بين إسرائيل وفلسطين يتضمن "جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطين".