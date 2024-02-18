  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

سموتريتش يعلق على قرار معارضة "الإملاءات الدولية" بشأن التسوية مع الفلسطينيين

الأحد 18 فبراير 2024 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يعلق على قرار معارضة "الإملاءات الدولية" بشأن التسوية مع الفلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على قرار الحكومة بمعارضة "الإملاءات الدولية" بشأن التسوية مع الفلسطينيين.

وقال  بتسلئيل سموتريتش: "هناك إجماع شامل على أن الدولة الفلسطينية تعرض دولة إسرائيل للخطر ويجب علينا أن نعرب بشكل لا لبس فيه عن معارضتنا لهذا الأمر". 

وأردف سموتريتش: "أدعو رئيس الوزراء إلى تقديم قرار آخر يعبر عن معارضة دولة إسرائيل الصارمة لإقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تجلب المزيد والمزيد من الإرهاب لمواطني إسرائيل"، على حد قوله.

هذا وتبنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد بالإجماع، مشروع قرار يحظر الاعتراف بدولة فلسطين، إلا بعد مفاوضات ثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويوم الجمعة الماضي، أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

في حين أفادت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل لاتفاق سلام شامل بين إسرائيل وفلسطين يتضمن "جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطين".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة فرنسية: هكذا تستعد مصر لتدفق اللاجئين الفلسطينيين..

رئيس الوزراء القطري يتوقع صفقة تبادل قريباً بين حماس و"إسرائيل"

النرويج: اتفاق نقل أموال الضرائب للفلسطينيين بات وشيكا

صحيفة تكشف: غانتس اجرى محادثات في مصر حول صفقة التبادل

نتنياهو: "مطالب حماس تعني هزيمة إسرائيل".. ماذا عن اجتياح رفح؟

أبو زهري: تراجع إسرائيلي كبير عن ورقة باريس

إجراء إسرائيلي بعد تصريحات الرئيس البرازيلي عن "الإبادة" في غزة.. نتنياهو: "مخزية وخطيرة"

الأخبار الرئيسية

تقديرات مصرية باستمرار نتنياهو في الحرب على غزة حتى لو تراجعت حماس عن شروطها

GGn8R9bWkAAVVym

حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية ويؤكد إيقاع قتلى وجرحى

photo_2024-02-18_15-16-48

إجراء إسرائيلي بعد تصريحات الرئيس البرازيلي عن "الإبادة" في غزة.. نتنياهو: "مخزية وخطيرة"

وفد إسرائيلي إلى قطر لبحث ملف تبادل الأسرى مع "حماس"

جنرال إسرائيلي: تصريحات نتنياهو حول "النصر الكامل" سياسية وتخلق "الوهم"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية