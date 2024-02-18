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فلسطين: عضوية دولتنا الكاملة في الأمم المتحدة لا تحتاج لإذن من نتنياهو

الأحد 18 فبراير 2024 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين: عضوية دولتنا الكاملة في الأمم المتحدة لا تحتاج لإذن من نتنياهو



رام الله/سما/

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بها لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو حكومته.


وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن جميع الدول تستطيع الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها الإدارة الأمريكية بدون مثل هذه الرخصة ودون أن تقدم طلبا لنتنياهو، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.

وأكدت أن "نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية، وإنما يدمر بشكل يومي فرص تجسيدها على الأرض، عبر تصعيد الضم التدريجي للضفة بما فيها القدس الشرقية، وتعميق وتوسيع الاستيطان فيها وفصلها تماما عن قطاع غزة، ومن خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا لتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين".

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