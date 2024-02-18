حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية ويؤكد إيقاع قتلى وجرحى

القدس المحتلة/سما/

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة إسرائيليين اثنين بصاروخ مضاد للدبابات في مستوطنة "شتولا" شمالي البلاد.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه أطلق أحد الصواريخ المضادة للدبابات من لبنان على مستوطنة "شتولا" بالجليل الغربي، ما أدى إلى إصابة إسرائيليين اثنين، على الفور.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن كبرى المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مدن ومناطق في الداخل المحتل بينها عسقلان وصفد و"ريشون لتسيون" و"بتاح تكفا" وحيفا و"هرتسيليا".

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى بين الجنود.

وصدر عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 15:35 من عصر اليوم الأحد (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة".‏

- عند الساعة (03:15) من عصر يوم الأحد: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستوطنة يارؤون، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 02:50 من عصر اليوم الأحد: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تموضعا ‏لجنود العدو في مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة".‏

- عند الساعة 02:45 من عصر اليوم الأحد: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تموضعا لجنود العدو في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 02:45 من عصر اليوم الأحد: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية‏ ‏تموضعا لجنود العدو في مستعمرة إيفن مناحيم بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة، ‏وأوقعوا الجنود بين قتيلٍ وجريح".‏

- عند الساعة 02:00 من بعد ظهر‎ ‎اليوم الأحد: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تجمعا ‏لجنود العدو في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابةً مباشرة".‏

هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد غارتين على بلدة يارون في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، رفض بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي مناقشة الوضع على الجبهة الشمالية في مواجهة "حزب الله" اللبناني تخوفا من تسريب نتائج تلك الجلسة.



وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء أمس السبت، أن بعض الوزراء الإسرائيليين طلبوا قبل عدة أيام مناقشة الوضع في الجبهة الشمالية، إلا أن نتنياهو رفض طلبهم، مضيفا أن نتنياهو قد رفض مناقشة الوضع العسكري والأمني لبلاده أمام حزب الله اللبناني تخوفا من تسريب معلومات عن نتائج الاجتماع، مشددا على أن مناقشة هذا الأمر تطرح فقط على "كابينيت الحرب".