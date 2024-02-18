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وزير إسرائيلي: الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية سيؤثر على أمننا القومي

الأحد 18 فبراير 2024 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية سيؤثر على أمننا القومي



القدس المحتلة/سما/

قال جدعون ساعر، الوزير الإسرائيلي بمجلس الحرب على غزة، اليوم الأحد، إن الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية سيؤثر على أمننا القومي.


ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن جدعون ساعر، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية والخاص بإدارة الحرب على غزة، رفضه التام لإقامة دولة فلسطينية.

وأوضح ساعر أن "هناك محاولات مضنية للإضرار بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مشيرا إلى أن "الدولة الفلسطينية ستكون دولة حماس"، على حد قوله.

وكان تقرير لصحيفة أمريكية قد نقل عن مسؤولين أمريكيين وعرب أن "حكومة الرئيس الحالي جو بايدن ومجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط تسارع إلى استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية".

وأكد التقرير أن هذا المخطط "قد يتم الإعلان عنه في أقرب وقت ممكن، أي خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، مشيرا إلى أن المفاوضات تجري بين مسؤولين أمريكيين مع شركاء عرب من مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وممثلين عن فلسطين.


ومن جانبه، قال وزير الشتات الإسرائيلي عَميحاي شيكلي، في حديث إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي، تعليقًا على المخطط الأمريكي لقيام دولة فلسطينية: "إذا كانت هذه هي الرؤية الأمريكية فعلينا أن نحاربها، ونهدد بإجراءات أحادية كإلغاء اتفاقات أوسلو".


فيما شدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على أن إسرائيل "لن توافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة".


وندد سموتريتش بالمقترح الأمريكي، في حسابه على موقع "إكس"، أمس الخميس، حيث اعتبر أن هذا المخطط "يقول في الواقع إن الفلسطينيين يستحقون مكافأة على المذبحة الفظيعة التي ارتكبوها بحقنا، بإعطائهم دولة فلسطينية وعاصمتها القدس"، وفق وصفه.

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