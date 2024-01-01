  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلاح الهندسة يقوم حاليا ببناء مصانع للحجارة وتكسيرها لإقامته..

قناة عبرية: إسرائيل تقيم طريقا لفصل شمال قطاع غزة عن بقية أجزائه

الأحد 18 فبراير 2024 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: إسرائيل تقيم طريقا لفصل شمال قطاع غزة عن بقية أجزائه



القدس المحتلة / سما/

كشفت قناة عبرية أن الجيش الإسرائيلي بدأ في إقامة طريق مرصوف من شرق قطاع غزة إلى غربه، بهدف فصل شمال القطاع عن بقية أجزائه.
وقالت القناة (14) الخاصة المقربة من أنصار اليمين الإسرائيلي، مساء السبت، إن الطريق العرضي “794” يبدأ من منطقة مستوطنة “نحال عوز” في غلاف غزة، ويمتد غربا إلى داخل القطاع حتى البحر المتوسط تقريبا، وهو يقطع أواصر القطاع.
وأفادت بأن عشرات الآليات والشاحنات والمعدات الهندسية، التابعة لسلاح الهندسة في الجيش، تقوم حاليا ببناء مصانع للحجارة وتكسيرها لإقامة هذا الطريق.
وقال قائد الكتيبة “601”، التابعة لسلاح الهندسة القتالية، المقدم شمعون عوركابي للقناة: “نحن الآن ضمن نطاق طريق نتسريم (مستوطنة إسرائيلية سابقة في قطاع غزة)، الذي يخلق حاجزا بين شمال القطاع وبين منطقة الوسط والجنوب لحماية المنطقة والتوغل إلى المناطق التي يتواجد بها العدو، ومنع الحركة بين الشمال والجنوب والتحكم بها بشكل دقيق”.
وتدمر القوات الإسرائيلية جميع المنازل على يمين ويسار الطريق الجديد، كما يظهر فيديو بثته القناة، التي قال مراسلها إن هذا الطريق يدل على أن الجيش يستعد بلا شك للبقاء في غزة لفترة طويلة.
ورغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات محتملة كارثية، يتأهب الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح، أقصى جنوبي القطاع على الحدود مع مصر، حيث يوجد ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.3 مليون نازح دفعتهم إسرائيل من شمال ووسط القطاع إلى جنوبه، بزعم أنه “منطقة آمنة”.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الأحد “28 ألفا و985 شهيدا و68 ألفا و883 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية.
وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة فرنسية: هكذا تستعد مصر لتدفق اللاجئين الفلسطينيين..

رئيس الوزراء القطري يتوقع صفقة تبادل قريباً بين حماس و"إسرائيل"

النرويج: اتفاق نقل أموال الضرائب للفلسطينيين بات وشيكا

حماس تنوي تعليق مفاوضات التهدئة في غزة لهذا السبب..

صحيفة تكشف: غانتس اجرى محادثات في مصر حول صفقة التبادل

فيديو: الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة وسط قطاع غزة

نتنياهو: "مطالب حماس تعني هزيمة إسرائيل".. ماذا عن اجتياح رفح؟

الأخبار الرئيسية

وفد إسرائيلي إلى قطر لبحث ملف تبادل الرهائن مع "حماس"

وزير إسرائيلي: الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية سيؤثر على أمننا القومي

جنرال إسرائيلي: تصريحات نتنياهو حول "النصر الكامل" سياسية وتخلق "الوهم" في نظر الإسرائيليين

4-58-730x438

وول ستريت جورنال: "الانهيار المالي الوشيك" للسلطة الفلسطينية يهدد الخطط الأمريكية في غزة

اشتية: حماس جزء لا يتجزأ من الساحة السياسية الفلسطينية واسرائيل ليست شريكا..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية