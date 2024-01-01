جنرال إسرائيلي: تصريحات نتنياهو حول "النصر الكامل" سياسية وتخلق "الوهم" في نظر الإسرائيليين

القدس المحتلة/سما/

قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن "النصر الكامل" سياسية وتخلق الوهم في نظر الإسرائيليين.



ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن العقيد متقاعد كوبي ماروم، خبير الأمن القومي الإسرائيلي، أن تصريحات نتنياهو مجرد استهلاك سياسي وتخلق الوهم في نظر المواطنين.

وأفاد ماروم بأن تقليص عدد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لن يخلق النصر كما يدعي، كما لن يردع حركة حماس، وكل من لديه فهم يعلم أو يعرف ذلك الأمر.



وأمس السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إننا في طريقنا إلى النصر ولكننا بحاجة إلى الوحدة الحقيقية، حيث نشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أكد من خلالها أن أغلب الشعب الإسرائيلي يطالب بتحقيق النصر، سواء كانوا من الجنود أو المصابين أو العائلات الثكلى.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي عقده، في وقت متأخر من مساء السبت، أنه لتحقيق النصر فإن إسرائيل تحتاج إلى شيء واحد وهو الوحدة، وليست وحدة مؤقتة، بل وحدة حقيقية، على حد زعمه.



وأضاف نتنياهو: "جنودنا مصرون على مواصلة الحرب حتى النهاية، الجميع يقول إنه يجب أن نواصل حتى الانتصار وحتى نقضي على حماس".



وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتنازل أمام أي ضغط وفي مواجهة الإملاءات الدولية لأننا ملتزمون بالقضاء على الشر"، بحسب زعمه، مشيرا إلى أن التسوية مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة.