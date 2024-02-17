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صحيفة تكشف: غانتس اجرى محادثات في مصر حول صفقة التبادل

الأحد 18 فبراير 2024 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تكشف: غانتس اجرى محادثات في مصر حول صفقة التبادل



القاهرة / سما /

في ظل عدم النجاح في التوصل إلى صفقة تبادل اسرى أخرى، أفادت وسائل إعلام اسرائيلية اليوم الأحد، أن إسرائيل تحاول التحرك بطرق إضافية من أجل الوصول الى صفقة جديدة.

وقال مسؤول مصري إن "رجل أمن مرتبط بنتنياهو أجرى اتصالات مع مسؤولين مصريين".

وأضاف المسؤول أن نتنياهو اكتشف عن إجراء محادثات بين الوزير بيني غانتس ومسؤولين في مصر. وقال المصدر المصري: "يبدو أن المحادثات التي أجرتها مصر مع غانتس ومسؤولين آخرين أثارت غضب نتنياهو".

وأضاف أيضًا أن نتنياهو شعر أن "هناك محاولات لدفع غانتس إلى واجهة المسرح". وأشار أيضًا إلى العلاقة بين مصر وحزب الله، وادعى أن الدولة وعدت المنظمة بمواصلة الضغط على إسرائيل حتى لا تدخل رفح. وكذلك تجنب توسع الأعمال العدائية في لبنان.

في غضون ذلك، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في منطقة مستشفى ناصر في خان يونس.

وذكرت صحيفة العربي الجديد القطرية أن الوسطاء المصريين تواصلوا مع الوزير بيني غانتس خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار مساعي التوصل إلى اتفاق.

وتزعم الصحيفة أن المحادثات التي أجرتها مصر ومسؤولون إقليميون مع غانتس أثارت غضب نتنياهو، الذي شعر أن هناك "محاولات لدفع غانتس إلى مقدمة المسرح".

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