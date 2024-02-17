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شهيد واصابات برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

الأحد 18 فبراير 2024 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد واصابات برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم



طولكرم / سما /

استشهد شاب برصاص الاحتلال ظهر اليوم، في مخيم طولكرم عقب اقتحامه واندلاع اشتباكات.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد نبيل عطا محمد عامر (19 عاماً) برصاصة في الرأس، وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي، ووضعهما مستقر.

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم وحاصرت منزلا.

وافادت مصادر باصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

ونادى جيش الاحتلال عبر مكبرات الصوت على من داخل المنزل بمخيم طولكرم لتسليم أنفسهم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقا مشددا على المخيم، وسط إطلاق نار بالمكان.

وقالت طواقم الهلال الاحمر إن جيش الاحتلال يعوّق عمل الطواقم الطبية ويمنع الإسعاف من الوصول إلى المصابين في المخيم .

وحلّقت طائرة لجيش الاحتلال في أجواء طولكرم ومخيماتها تزامنا مع الاقتحام المستمر.

#طولكرم

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