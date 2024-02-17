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نتنياهو: إعلان الموافقة الاسرائيلية على دولة فلسطينية مقابل التطبيع خبر كاذب

الأحد 18 فبراير 2024 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: إعلان الموافقة الاسرائيلية على دولة فلسطينية مقابل التطبيع خبر كاذب



القدس المحتلة / سما/

 نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما نشر في إسرائيل اليوم عن موافقته على الاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل التطبيع مع السعوديين: "أخبار كاذبة"

ورد مكتب رئيس الوزراء صباح اليوم (الأحد) على منشورات في إسرائيل تفيد بأننتنياهويدرس الاعتراف بدولة فلسطينية مقابل التطبيع مع السعوديين: "المنشور بشأن الموافقة الإسرائيلية على إقامة دولة فلسطينية هو خبر كاذب".

كما ورد في وقت سابق في إسرائيل اليوم، يدرس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة على اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية، مقابل تعزيز التطبيع واتفاق السلام مع المملكة العربية السعودية.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الخطوط العريضة التي يتم النظر فيها ستتضمن اعترافًا أمريكيًا أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية - مع موافقة إسرائيل على ذلك، ولكن مع توضيح أن الاتفاق الدائم الذي يتضمن دولة فلسطينية لن تتم مناقشته إلا من خلال المفاوضات المباشرة.

وذكر مصدر سياسي في التقرير أن نتنياهو لم يتخذ قرارا نهائيا بعد في هذا الاتجاه، لكنه ادعى أنه يتم بحثه بجدية من قبله ومن قبل رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الذي يقود المحادثات نيابة عن نتنياهو.

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