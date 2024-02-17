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الهلال الأحمر: الاحتلال يقصف الطابق الثالث من مستشفى الأمل

الأحد 18 فبراير 2024 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: الاحتلال يقصف الطابق الثالث من مستشفى الأمل



خانيونس / سما /

 أكدت جمعية الهلال الأحمر أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي الطابق الثالث من مستشفى الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة.

 

وكان محيط مستشفى الأمل تعرض لقصف عنيف أدى إلى أضرار مادية في مبنى المستشفى.

 

ويتعرض مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر منذ أسابيع لاستهدافات متكررة من الاحتلال أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين من المرضى والنازحين.

 

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

#جمعية الهلال الأحمر #مستشفى الأمل

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