  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الكنيسة السوداء الامريكية تطالب بوقف" الإبادة الجماعية بغزة والدعم المالي لإسرائيل"

الأحد 18 فبراير 2024 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيسة السوداء الامريكية تطالب بوقف" الإبادة الجماعية بغزة والدعم المالي لإسرائيل"



واشنطن / وكالات /

دعت الكنيسة الأسقفية الميثودية الإفريقية التي تضم 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة البيت الأبيض إلى "وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، ومنع الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة".

وشددت الكنيسة في بيان لها على ضرورة وقف الدعم المالي لإسرائيل فورا، مشيرة إلى أنه يأتي في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لعملية عسكرية على مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

وأوضح الأساقفة أن إسرائيل روّعت المدنيين الفلسطينيين في رفح وحرمتهم من الطعام والمأوى والرعاية الصحية، وتخطط لقتلهم، مشيرين إلى أن واشنطن ربما دفعت ثمن الأسلحة التي يقتل بها الفلسطينيون.

وهذه الكنيسة الأمريكية الأولى التي تتخذ مثل هذه الخطوة العلنية، والآن تخشى إسرائيل أن تحذو الكنائس الأخرى حذوها.

الأكثر قراءة اليوم

أربعة نماذج لمرشحي الرئاسة الفلسطينية القادمة.. د. محمود الفروخ

النرويج: اتفاق نقل أموال الضرائب للفلسطينيين بات وشيكا

حماس تنوي تعليق مفاوضات التهدئة في غزة لهذا السبب..

فيديو: الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة وسط قطاع غزة

نتنياهو: "مطالب حماس تعني هزيمة إسرائيل".. ماذا عن اجتياح رفح؟

واشنطن بوست: نتنياهو يتحدى العالم بإصراره على اجتياح رفح وأمريكا متواطئة في تدمير غزة

الرئيس الإسرائيلي يعلق على لقائه "سرا" مع رئيس الوزراء القطري

الأخبار الرئيسية

المساعدات

واشنطن: إسرائيل لم تقدم أدلة على سرقة حماس للمساعدات

photo_2024-02-17_17-41-53

العدوان في اليوم 135: شهداء بالعشرات ومجاعة كبرى في غزة والشمال

3fde073d-84ba-441c-901a-9cd666add53f

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو للمطالبة بعقد صفقة للإفراج عن الأسرى

نتنياهو: "مطالب حماس تعني هزيمة إسرائيل".. ماذا عن اجتياح رفح؟

65d0edb14c59b706520f091d

رئيس الوزراء القطري يتوقع صفقة تبادل قريباً بين حماس و"إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية