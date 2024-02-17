الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة

رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم واعتقلت الشاب آدم الهريمي (23 عاما) عقب مداهمة منزل عائلته في قرية أبو نجيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عز كعبي، وصلاح ابو شلال من مخيم بلاطة شرق نابلس.

فيما اعتقلت الشاب محمد سميح كراجة بعد اقتحام منزله من قرية أم صفا غرب رام الله.

كما هاجم مستىطنون منازل المواطنين في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأحرقوا مركبة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية على المنازل في البلدة.