طقس فلسطين: استمرار تأثير المنخفض الجوي وأجواء شديدة البرودة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرود، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا وشديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا على معظم المناطق ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

كما يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم غد الإثنين، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرود، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرود، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرود، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.