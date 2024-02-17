حماس تتهم "إسرائيل" بنشر “الفوضى والفلتان” في غزة

غزة/سما/

اتهمت حركة حماس، السبت، الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة نشر “الفوضى والفلتان والترويج لدعوات مشبوهة”.

وقالت حماس في بيان “يحاول الاحتلال بشتّى الطرق، استهداف الحاضنة الشعبية للمقاومة، عبر محاولاته المكشوفة بنشر الفوضى والفلتان والترويج لدعوات مشبوهة (لم توضحها)”.

وأضافت: “الاحتلال يعتمد على عناصر منفلتة ومرتبطة بأجنداته ومعادية لشعبنا الفلسطيني ومقاومته ونضاله”.

وتابعت الحركة: “انشغال مقاومتنا في التصدي للعدوان (…) لن يقف حائلاً أمام حمايتنا لشعبنا الفلسطيني”.

وحذرت “من استغلال الظروف الراهنة في محاولة العبث بالجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني”.

ودعت الحركة الفلسطينيين “إلى مزيد من اليقظة والانتباه، وقطع الطريق أمام أي محاولة لاستهداف صمودهم وثباتهم، أو استهداف أبنائهم الميامين في المقاومة”.

وفي وقت سابق، أعلن مدير شرطة محافظة رفح العميد رياض القاضي، في تصريح صحافي، أن الشرطة “اعتقلت عددًا من الجناة الذين ارتكبوا بعض السرقات وأعمالًا مخالفة للقانون في الفترة الأخيرة”.

والجمعة، أشعل عدد محدود من الفلسطينيين إطارات السيارات بالقرب من البوابة الخارجية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

وأفاد شهود عيان بأن عددا من المواطنين المتواجدين قرب معبر رفح البري قاموا بالتجمهر وإشعال إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر في الجانب الفلسطيني، في الوقت الذي كان مقرراً دخول شاحنات تحمل مساعدات غذائية.

وأجبرت إسرائيل، التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح الفلسطينية المحاذية لمصر، وسط تقديرات أنها تضم حاليا نحو مليون و400 ألف مدني، وسط تهديدات إسرائيلية باجتياحها.