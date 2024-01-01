السعودية: إقامة دولة فلسطينية السبيل الوحيد لأمن المنطقة

الرياض/سما/

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم السبت، إن السبيل الوحيد نحو الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك في إسرائيل، هو إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "نعمل على تحقيق وقف إطلاق النار وسحب إسرائيل لقواتها من قطاع غزة".

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن الأولوية الآن لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ماتقوم به إسرائيل في غزة سيدفع بجيل جديد نحو التطرف.

وأكد أن الطريق الوحيد نحو الأمن والاستقرار بالمنطقة هو إقامة دولة فلسطينية.

وتابع: "نركز الأن على وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.، مبينا أن إقامة علاقات مع إسرائيل يعتمد على مبادرة السلام العربية.



وأكد أنه لن يكون هناك إقامة علاقات مع إسرائيل دون وقف القتال في غزة.