عقب الإعلان عن مقتل جندي في عملية كريات ملاخي.. حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وخلال توغله البري في غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل الجندي أوري يعيش، لافتا إلى أنه أحد القتيلين الاثنين اللذين أعلن عن مقتلهما في عملية كريات ملاخي أمس الجمعة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 573 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر، بينهم ضباط وجنود.

هذا وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أمس الجمعة مقتل إسرائيليين اثنين بحادث إطلاق للنار على موقف للحافلات في كريات ملاخي بعسقلان جنوب فلسطين المحتلة.