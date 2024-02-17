قناة 12: نتنياهو سيعرض على الحكومة خطة الهجوم على رفح الأسبوع القادم

القدس المحتلة/سما/

ذكرت "قناة 12" العبرية، السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعرض الأسبوع القادم خطة هجوم الجيش على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، على الحكومة.

وورد في خبر القناة، أنّ الخطة تقضي بنقل الفلسطينيين في رفح إلى المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

وأنّ الجيش الإسرائيلي لن يسمح للفلسطينيين الانتقال إلى المناطق الشمالية من القطاع.

وعطفت القناة، في نشرتها الإخبارية، على تصريحات الوزير في المجلس الحربي بيني غانتس، الجمعة، الذي دعا لمواصلة الحرب على غزة حتى في شهر رمضان المبارك، وتوسيعها إلى رفح، في حالة لم يعد المحتجزون الإسرائيليون من القطاع.

وتعلن إسرائيل حاليا عزمها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".