واشنطن بوست: نتنياهو يتحدى العالم بإصراره على اجتياح رفح وأمريكا متواطئة في تدمير غزة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدى العالم، عبر إصراره على الاستمرار في الحرب على غزة واجتياح رفح المكتظة بالسكان والنازحين.

وبحسب تقرير للصحيفة، "تابعت قيادات العالم والمنظمات الدولية إطلاق تحذيراتها من أن أي عملية برية واسعة النطاق في رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني، ستُشكل مذبحة وكارثة إنسانية لا يمكن احتمالها وستبقى في ذاكرة التاريخ إلى الأبد".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "إسرائيل تخاطر بحدوث كارثة إنسانية بحجم جديد".

وقال بيان مشترك لزعماء أستراليا وكندا ونيوزيلندا، إن "العملية العسكرية في رفح ستكون كارثية".

ودعا البيان إسرائيل إلى "الاستماع إلى أصدقائها".

وفي السياق ذاته، كتب رئيسا وزراء إسبانيا وإيرلندا إلى السلطات في بروكسل، حول أن إسرائيل قد تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وطالبا بـ"مراجعة عاجلة".

لكن القيادة الإسرائيلية، ممثلة برئيس الوزراء نتنياهو واليمين المتطرف، "ترى أن الحرب والانتصار على حماس هما السبيل الوحيد لتحقيق الأمن لإسرائيل واستعادة الرهائن"، بحسب الصحيفة.

يأتي ذلك، رغم اعتقاد بعض المحللين الإسرائيليين، بمن في ذلك عضو في حكومة نتنياهو الحربية، أن إسرائيل لن تكون قادرة أبداً على القضاء على حماس بشكل كامل، وأن استمرار الحرب يُلحق أضرارًا لا توصف بالمدنيين ويثير أزمة إنسانية غير مسبوقة من حيث نطاقها وسرعتها.