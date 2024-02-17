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مجموعة السبع تعبر عن قلقها إزاء خطر التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين من غزة

السبت 17 فبراير 2024 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة السبع تعبر عن قلقها إزاء خطر التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين من غزة



ميونيخ/سما/

 عبر وزراء خارجية مجموعة السبع اليوم السبت عن قلقهم إزاء خطر التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة والعواقب المحتملة لشن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.

وقالت إيطاليا، التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة السبع، في بيان “دعا (وزراء الخارجية) إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، ولا سيما معاناة 1.5 مليون مدني لجأوا إلى رفح، وعبروا عن قلقهم العميق إزاء العواقب المدمرة المحتملة على السكان المدنيين جراء عملية عسكرية إسرائيلية شاملة أخرى في تلك المنطقة”.

واجتمع وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في ميونيخ اليوم السبت.

(رويترز)

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