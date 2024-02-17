  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أنقرة تنفي مزاعم تزويد الاحتلال بصواريخ تركية

السبت 17 فبراير 2024 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنقرة تنفي مزاعم تزويد الاحتلال بصواريخ تركية



أنقرة/سما/

ردت رئاسة الاتصالات التركية، السبت 17 فبراير/شباط 2024، في بيان أصدرته، على الادعاءات القائلة إنه قد تم استخدام صواريخ تركية خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لـ"شظية صاروخ" مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "صنع في تركيا"، زاعمين أنه تم التقاطها في حي الشجاعية في مدينة غزة.

مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الاتصالات التركية، أكد في بيان له كذب الادعاء  القائل بوجود شظايا صواريخ تركية الصنع يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة.

أنقرة لا تصدّر صواريخ تركية إلى إسرائيل

كما أكد البيان أنه لا توجد لتركيا أي تجارة ذخيرة مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل في مجال الصناعة الدفاعية.

البيان قال إنه "ليس من الواضح حتى ما إذا كانت القطعة الموجودة في الصورة المزعومة تنتمي إلى أي ذخيرة، بالإضافة إلى ذلك لا يتم استخدام عبارة "صنع بواسطة" المستخدمة للعلامة التجارية في صناعة الدفاع التركية".

المركز التركي أكد أن  "إسرائيل" لا ترتكب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة فحسب، بل تحاول أيضاً التلاعب بهم ودفعهم إلى اليأس.

وأشار إلى أنه في السابق زعم أن باكستان، التي تدعم الشعب الفلسطيني في غزة، زودت إسرائيل بذخائر مدفعية عيار 155 ملم، وقد نفى المسؤولون الباكستانيون هذه الاتهامات بشكل قاطع.

مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الاتصالات التركية ختم بالقول: "لا تثقوا بالدعاية الإسرائيلية".

الأكثر قراءة اليوم

مصر: إذا كان لدى أي طرف عربي فكرة لإدخال المساعدات عنوة إلى غزة فليتقدم بها للجامعة العربية

غالانت يعلق على "المنطقة العازلة" المصرية قرب حدود غزة

مسؤول سابق بالموساد: أطفال غزة فوق الرابعة "يستحقون العقاب الجماعي"

أربعة نماذج لمرشحي الرئاسة الفلسطينية القادمة.. د. محمود الفروخ

احتجنا حاملات طائرات لحمايتنا.. رئيس "الموساد" السابق: لا مصلحة لـ "إسرائيل" في حربٍ مع حزب الله

"العدل الدولية": الوضع في رفح لا يتطلب إجراءات إضافية بحق "إسرائيل"

حاكمة نيويورك تعتذر عن تصريحات حق إسرائيل بـ "تدمير غزة"

الأخبار الرئيسية

واشنطن بوست: نتنياهو يتحدى العالم بإصراره على اجتياح رفح وأمريكا متواطئة في تدمير غزة

photo_2024-02-17_15-09-51

فيديو: الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة وسط قطاع غزة

قناة 12: نتنياهو سيعرض على الحكومة خطة الهجوم على رفح الأسبوع القادم

حماس تنوي تعليق مفاوضات التهدئة في غزة لهذا السبب..

محلل إسرائيلي بارز: جيشنا ارتكب أعمال نهب وهدم غير مبررة في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية