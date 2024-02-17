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سفارتنا بالقاهرة تدعو طلبة جامعات غزة المتواجدين بمصر لإرفاق كافة وثائقهم

السبت 17 فبراير 2024 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا بالقاهرة تدعو طلبة جامعات غزة المتواجدين بمصر لإرفاق كافة وثائقهم



غزة/سما/

 دعت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، الطلبة الفلسطينيين، المقيدين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، والمتواجدين في الجمهورية حاليا إلى تعبئة النموذج الخاص بهم عبر الرابط التالي: https://forms.gle/WE95VRFB1ZgNs7xW7.

وطالبت السفارة في بيان، اليوم السبت، بضرورة تعبئة البيانات بدقة، وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة بحد أقصى يوم 20 شباط/ فبراير الجاري، وذلك في إطار التباحث حول سُبل معادلة السنوات المنجزة وفرص إلحاقهم ضمن الإلحاق الحضوري أو في برامج الطالب الزائر وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها مع الجهات ذات الصلة، مؤكدة بذل كافة المساعي والجهود من أجل استكمال طلبة فلسطين مسيرتهم التعليمية.

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