  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال اعتقل 7060 مواطنا من الضفة منذ السابع من تشرين الأول الماضي

السبت 17 فبراير 2024 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال اعتقل 7060 مواطنا من الضفة منذ السابع من تشرين الأول الماضي



رام الله/سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 7060 مواطنا من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان صحفي اليوم السبت، أن حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وأشارا إلى أن عمليات الاعتقال رافقها تنكيل بالمواطنين والاعتداء عليهم بالضرب، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على أموال، ومركبات.

الأكثر قراءة اليوم

مصر: إذا كان لدى أي طرف عربي فكرة لإدخال المساعدات عنوة إلى غزة فليتقدم بها للجامعة العربية

غالانت يعلق على "المنطقة العازلة" المصرية قرب حدود غزة

مسؤول سابق بالموساد: أطفال غزة فوق الرابعة "يستحقون العقاب الجماعي"

احتجنا حاملات طائرات لحمايتنا.. رئيس "الموساد" السابق: لا مصلحة لـ "إسرائيل" في حربٍ مع حزب الله

أربعة نماذج لمرشحي الرئاسة الفلسطينية القادمة.. د. محمود الفروخ

"العدل الدولية": الوضع في رفح لا يتطلب إجراءات إضافية بحق "إسرائيل"

حاكمة نيويورك تعتذر عن تصريحات حق إسرائيل بـ "تدمير غزة"

الأخبار الرئيسية

واشنطن بوست: نتنياهو يتحدى العالم بإصراره على اجتياح رفح وأمريكا متواطئة في تدمير غزة

photo_2024-02-17_15-09-51

فيديو: الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة وسط قطاع غزة

قناة 12: نتنياهو سيعرض على الحكومة خطة الهجوم على رفح الأسبوع القادم

حماس تنوي تعليق مفاوضات التهدئة في غزة لهذا السبب..

محلل إسرائيلي بارز: جيشنا ارتكب أعمال نهب وهدم غير مبررة في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية