الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في سلوان بالقدس

القدس المحتلة/سما/

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا مقدسيا على هدم منزله، في حي بئر أيوب ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت المقدسي علي عودة على هدم منزله، بحجة البناء دون ترخيص.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل، وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية التي تكفل الحق في السكن، وذلك في إطار ممارساتها الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسريا، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.