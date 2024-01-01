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الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

السبت 17 فبراير 2024 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدًا و 125 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 28858 شهيدًا، و 68677 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#الصحة بغزة

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