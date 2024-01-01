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حزمة مساعدات عسكرية أميركية إضافية لإسرائيل

السبت 17 فبراير 2024 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزمة مساعدات عسكرية أميركية إضافية لإسرائيل



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تستعد لإرسال حزمة مساعدات عسكرية إضافية إلى إسرائيل تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات، "على الرغم من سعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار".

​وتشمل حزمة المساعدات الإضافية على آلاف القنابل والذخائر التي من شأنها أن تضيف "التوجيه الدقيق"، بحسب المصدر.

وفي إشارتها للخبر، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، صباح السبت، عبر موقعها الإلكتروني (واينت) أن الحزمة لا تزال "قيد المراجعة من قبل الحكومة الأميركية، وأن تفاصيلها قد تتغير قبل عرضها على رؤساء لجان الكونغرس للموافقة عليها".

كما وجاء في التقرير أن "المساعدة العسكرية الإضافية المرتقبة لإسرائيل تأتي في لحظة حاسمة" في الحرب على غزة متزامنة مع "التجهيزات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لبدء عملية اجتياح بري في مدينة رفح".

#الجيش الإسرائيلي #مساعدات عسكرية #أميركية

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