حاكمة نيويورك تعتذر عن تصريحات حق إسرائيل بـ "تدمير غزة"

وكالات - سما-

اعتذرت حاكمة نيويورك كاثي هوشول يوم الجمعة، عن التصريحات التي أدلت بها في حدث خيري يهودي في مدينة نيويورك انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشارت خلالها إلى أن إسرائيل لديها مبرر لتدمير غزة.

وقالت هوشول، في جزء من خطابها أول أمس الخميس، في حدث لاتحاد النداء اليهودي الموحد في نيويورك: "إذا هاجمت كندا بوفالو يوماً ما، أنا آسفة يا أصدقائي، فلن تكون هناك كندا في اليوم التالي"، وأضافت "هذا رد فعل طبيعي. لديك الحق في الدفاع عن نفسك والتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى. وهذا هو حق إسرائيل".

وقالت يوم الجمعة، في بيان نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، إنها تأسف على "التشبيه غير المناسب"، واعتذرت عن "سوء اختيارها للكلمات".

وذكرت في بيان "بينما كنت واضحة في دعمي لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، فقد قلت مراراً، وما زلت أعتقد، أنه ينبغي تجنب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وأنه يجب إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة".

وتركت الأزمة الإنسانية سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة على شفا المجاعة. وقُتل ما يقرب من 29 ألف شخص في الهجوم الإسرائيلي، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. ودعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة، قائلة إنه سيسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها.

وكان على المجتمع الأمريكي أيضاً أن يتعامل مع تأثير الحرب. ولاحظ المدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعاً في معاداة السامية وكراهية الإسلام، والتحيز ضد العرب في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب.