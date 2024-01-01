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الحوثيون: استهدفنا سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر

السبت 17 فبراير 2024 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: استهدفنا سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر



صنعاء / سما /

نفذت جماعة أنصار الله، الحوثيون، صباح اليوم السبت، عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية ‘Pollux‘ في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة وكانتِ الإصابة دقيقة ومباشرة، وفقا لبيان صدر عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، صباح اليوم السبت، في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية ‘Pollux‘ في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابة دقيقةً ومباشرةً بفضل الله".

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَ عملياتِها العسكريةِ في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".

وأوضح البيان أن "القوات المسلحة اليمنية لن تترددَ في تنفيذِ وتوسيعِ عملياتِها العسكريةِ دفاعا عنِ اليمنِ العزيزِ وتأكيدا على استمرار التضامن العمليِّ مع الشعبِ الفلسطيني".

وكانت قد تجددت الغارات الأميركية البريطانية أمس، الجمعة، على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وأفاد إعلام تابع للحوثيين، بأن "العدوان الأميركي البريطاني شن غارة على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة"، كما أبلغ في وقت سابق أمس الجمعة عن استهداف الحديدة بخمس غارات أخرى؛ ما يرفع عدد غارات الجمعة إلى 6.

#الحوثيون

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