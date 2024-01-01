الحرب في اليوم 134: شهداء بالعشرات واحتلال مستشفى ناصر

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 134 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي عشرة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيداو 157 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 28775 شهيد و 68552 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وقالت وزارة الصحة بغزة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تحتجز عدد كبير من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير انسانية.



وابقت قوات الاحتلال الاسرائيلي على 4 كوادر طبية مع 120 مريضا في مبنى ناصر القديم وتتركهم بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا اكسجين.



ولازالت الكهرباء مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولدات مما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج الى اكسجين.



ومنع جيش الاحتلال شاحنتي مساعدات من منظمة الصحة العالمية من دخول المشفى بعد وصولهما على بعد 200 متر من البوابة.



وفي سياق متصل يواصل جيش الاحتلال حصار مشفى الامل بخان يونس وأطلق قذائف مدفعية صوب الطابق الثاني منه.



وارتقى 12 شهيدا في سلسلة غارات على خان يونس خلال 24 ساعة الماضية.



ودمر طيران الاحتلال مسجد التوبة في عبسان الكبيرة شرق خانيونس.



وواصل جيش الاحتلال قصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالطائرات والقذائف المدفعية.



واستهدف منزل يعود لعائلة أبو جزر بحي الجنينة بالقرب من مستوصف الزهراء شرق مدينة رفح ما ادى لارتقاء الشهيد حاتم أبو جزر 32 عاما.

وكان 13 فلسطينيا استشهدوا في غارتين على رفح خلال 24 ساعة.



وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة استهدفت مخيم النصيرات وسط القطاع.



وارتقى شهيدان بقصف الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة.



وارتقى شهداء واصيب عدد من الفلسطينين بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة يونس قرب بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.



وشن طيران الاحتلال عدة غارات على مناطق جنوب حي الزيتون شرقي مدينة غزة، فيما جددت المدفعية قصفها شرقي المدينة.



وجددت زوارق الاحتلال الإسرائيلي قصفها للشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع بين الفينة والأخرى.



وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة