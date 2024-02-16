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وزراء أمريكيون وعرب وأوروبيون يناقشون في ميونيخ أفكارا بشأن “التطبيع” وغزة بعد الحرب

السبت 17 فبراير 2024 01:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزراء أمريكيون وعرب وأوروبيون يناقشون في ميونيخ أفكارا بشأن “التطبيع” وغزة بعد الحرب



ميونيخ/سما/

قال مسؤولون ودبلوماسيون إن مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية اجتمعوا في ميونيخ اليوم الجمعة لبحث التقدم بشأن صياغة خطة لغزة بعد الحرب وربط ذلك بجهود تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزراء خارجية الأردن وقطر وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا من بين الذين اجتمعوا على هامش مؤتمر ميونخ السنوي للأمن.

وقال مسؤولون إن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن اجتماع اليوم هدف إلى مشاركة نتائح المناقشات التي أجرتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية بخصوص غزة بعد الحرب، بالإضافة إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية وزيادة اندماج إسرائيل في المنطقة والضمانات الأمنية والطريق نحو إقامة دولة فلسطينية وسبل إصلاح السلطة الفلسطينية.

وقال دبلوماسي أوروبي حضر وزير خارجية بلاده الاجتماع “الأمريكيون يعملون مع العرب ومن الجيد أن نسمع ما سيقولونه… إنه أمر مفيد لأن الجميع يحاول تحريك الأمور. هناك حاجة ملحة أكثر بسبب الهجوم الوشيك على رفح”.

ومع توجيه الإدارة الأمريكية دعما كبيرا لإسرائيل واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بها، تحرص بعض الدول الأوروبية على الاستفادة من علاقتها القوية مع الدول العربية للتوصل أيضا إلى مبادرات مشتركة.

وقال الدبلوماسي الأوروبي إنه على الرغم من أن الأولوية بالنسبة للدول العربية هي العمل مع واشنطن، فإن الفوز المحتمل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني قد يغير المشهد ويضفي أهمية أكبر على العلاقات مع الدول الأوروبية.

وأضاف “هذه صيغة يمكن أن تجدها الدول العربية مفيدة للمضي قدما”.

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