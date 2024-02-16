  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مسؤول سابق بالموساد: أطفال غزة فوق الرابعة "يستحقون العقاب الجماعي"

الجمعة 16 فبراير 2024 11:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول سابق بالموساد: أطفال غزة فوق الرابعة "يستحقون العقاب الجماعي"



القدس المحتلة/سما/

زعم المسؤول السابق في المخابرات الإسرائيلية "الموساد" رامي أيغرا، أن جميع الفلسطينيين فوق 4 سنوات في قطاع غزة يدعمون حركة حماس، وإنهم يستحقون أن يتعرضوا لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية.

وقال أيغرا، في برنامج على قناة "كان" الإسرائيلية، إن "جميع المدنيين في غزة مذنبون".

واعتبر أن جميع من هم فوق الرابعة من العمر في غزة من أنصار حماس، وأنهم يستحقون أن يتعرضوا لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية التي تمنع الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

وأضاف "الجميع في غزة متورطون، والجميع صوت لحماس، كل شخص فوق سن الرابعة من مؤيدي حماس. هدفنا الحالي تحويلهم من مؤيدي حماس إلى أشخاص لا يحبون حماس".

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل بشكل مباشر أو غير مباشر أطفالا رضع وأجنة في بطون أمهاتهم، بينهم أطفال رضع بمستشفى النصر، وُجدت جثثهم متحللة، بعد أن أجبر الجيش الطواقم الطبية على مغادرة المستشفى، تاركا الأطفال الرضع والمرضى يواجهون مصيرهم المأساوي، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.

الأكثر قراءة اليوم

محافظ سيناء ينفي .."رويترز" : مصر تُجهز منطقة آمنة على حدود غزة لإيواء لاجئين من رفح

حقيقة اقتحام معبر رفح

صحيفة عبرية: توقعات بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل قبل رمضان

في اتصال استمر 40 دقيقة بايدن يحمّل نتنياهو مسؤولية إدخال المنطقة في “فوضى” بسبب رفضه لوقف اطلاق النار في غزة

تقرير: عاصفة من التوترات في "إسرائيل" بسبب مناقشات حول خطة سلام جديدة وإقامة دولة فلسطينية

مسؤول استخباراتي سابق: السنوار مبدئي وسيقاتل حتى الشهادة

وزير الخارجية الإسرائيلي: سننسق مع مصر بشأن اللاجئين الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

"العدل الدولية": الوضع في رفح لا يتطلب إجراءات إضافية بحق "إسرائيل"

بايدن يقول إنه حث نتنياهو على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

photo_2024-02-16_21-16-01

غانتس وآيزنكوت يهددان نتنياهو بحل حكومة الحرب

photo_2024-02-16_17-10-17

مصر تنفي قطعيا مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نائبة بايدن: لا يمكن أن يكون هناك سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بدون حل الدولتين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية