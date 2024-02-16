  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ملايين المشاهدات لإعلان أمريكي ساخر.. "حكومتنا تحتاج هذه الأموال لقتل الفلسطينيين بغزة"

الجمعة 16 فبراير 2024 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملايين المشاهدات لإعلان أمريكي ساخر.. "حكومتنا تحتاج هذه الأموال لقتل الفلسطينيين بغزة"



وكالات/سما/

انتشر إعلان ساخر بشكل واسع على منصة "تيك توك" في الولايات المتحدة، ينتقد الدعم الأمريكي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ومساعدته قي قتل المدنيين هناك.

ويظهر في الإعلان، زوجان يتسوقان في أحد المتاجر، حيث يقول الرجل "عزيزتي، لا نستطيع تحمل تكلفة هذا البيض حكومتنا بحاجة إلى هذه الأموال لقتل الفلسطينيين في غزة”.
 



وحصد المقطع ملايين المشاهدات كما انتشر أيضا على منصة "إكس".


وأواخر الشهر الماضي، قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إن على الولايات المتحدة أن توضح لنتنياهو أنها لن تقدم دولارا واحدا لدعم حربه اللاإنسانية وغير القانونية.

وأضاف ساندرز في مقال له بصحيفة الغارديان البريطانية، "أن المعدات العسكرية التي تدمر غزة مصنوعة في الولايات المتحدة ونحن شركاء فيما يحدث".

وأكد، "أن الوقت قد حان لتقول الولايات المتحدة لا لنتنياهو كما يجب عليها أن تخبر إسرائيل بأنها ستفقد الدعم إذا لم تغير نهجها وتفعل الشيء الصحيح".

وتابع، "أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في توفير أبسط وسائل الحماية للمدنيين".

والاثنين الماضي اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون خطوة نحو الموافقة النهائية على حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وسط شكوك متزايدة بشأن مصير التشريع في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 66 صوتا مقابل 33 ليتم تجاوز الـ60 صوتا المطلوبة وتخطي العقبة الإجرائية الأخيرة قبل النظر النهائي في مشروع القانون. وتوقع زعماء مجلس الشيوخ التصويت على تمرير الحزمة في وقت ما.


ويجب أن يوافق مجلسا الشيوخ والنواب على التشريع قبل أن يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن من التوقيع عليه ليصبح قانونا.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي، مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأمريكية، وذلك بعد خلافات طويلة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وينص مشروع القانون على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118.3 مليار دولار، بينها مساعدة أمنية تبلغ 14.1 مليار دولار لـ"تل أبيب"، و60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض.

الأكثر قراءة اليوم

محافظ سيناء ينفي .."رويترز" : مصر تُجهز منطقة آمنة على حدود غزة لإيواء لاجئين من رفح

حقيقة اقتحام معبر رفح

صحيفة عبرية: توقعات بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل قبل رمضان

في اتصال استمر 40 دقيقة بايدن يحمّل نتنياهو مسؤولية إدخال المنطقة في “فوضى” بسبب رفضه لوقف اطلاق النار في غزة

تقرير: عاصفة من التوترات في "إسرائيل" بسبب مناقشات حول خطة سلام جديدة وإقامة دولة فلسطينية

مسؤول استخباراتي سابق: السنوار مبدئي وسيقاتل حتى الشهادة

وزير الخارجية الإسرائيلي: سننسق مع مصر بشأن اللاجئين الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_79560e84fcee12e6e9945a996eeb7ecd

مسؤول سابق بالموساد: أطفال غزة فوق الرابعة "يستحقون العقاب الجماعي"

"العدل الدولية": الوضع في رفح لا يتطلب إجراءات إضافية بحق "إسرائيل"

بايدن يقول إنه حث نتنياهو على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

photo_2024-02-16_21-16-01

غانتس وآيزنكوت يهددان نتنياهو بحل حكومة الحرب

photo_2024-02-16_17-10-17

مصر تنفي قطعيا مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية