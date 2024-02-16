ملايين المشاهدات لإعلان أمريكي ساخر.. "حكومتنا تحتاج هذه الأموال لقتل الفلسطينيين بغزة"

وكالات/سما/

انتشر إعلان ساخر بشكل واسع على منصة "تيك توك" في الولايات المتحدة، ينتقد الدعم الأمريكي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ومساعدته قي قتل المدنيين هناك.



ويظهر في الإعلان، زوجان يتسوقان في أحد المتاجر، حيث يقول الرجل "عزيزتي، لا نستطيع تحمل تكلفة هذا البيض حكومتنا بحاجة إلى هذه الأموال لقتل الفلسطينيين في غزة”.







وحصد المقطع ملايين المشاهدات كما انتشر أيضا على منصة "إكس".



وأواخر الشهر الماضي، قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إن على الولايات المتحدة أن توضح لنتنياهو أنها لن تقدم دولارا واحدا لدعم حربه اللاإنسانية وغير القانونية.



وأضاف ساندرز في مقال له بصحيفة الغارديان البريطانية، "أن المعدات العسكرية التي تدمر غزة مصنوعة في الولايات المتحدة ونحن شركاء فيما يحدث".



وأكد، "أن الوقت قد حان لتقول الولايات المتحدة لا لنتنياهو كما يجب عليها أن تخبر إسرائيل بأنها ستفقد الدعم إذا لم تغير نهجها وتفعل الشيء الصحيح".



وتابع، "أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في توفير أبسط وسائل الحماية للمدنيين".



والاثنين الماضي اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون خطوة نحو الموافقة النهائية على حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وسط شكوك متزايدة بشأن مصير التشريع في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.



وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 66 صوتا مقابل 33 ليتم تجاوز الـ60 صوتا المطلوبة وتخطي العقبة الإجرائية الأخيرة قبل النظر النهائي في مشروع القانون. وتوقع زعماء مجلس الشيوخ التصويت على تمرير الحزمة في وقت ما.



ويجب أن يوافق مجلسا الشيوخ والنواب على التشريع قبل أن يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن من التوقيع عليه ليصبح قانونا.



ومطلع الشهر الجاري، أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي، مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأمريكية، وذلك بعد خلافات طويلة بين الجمهوريين والديمقراطيين.



وينص مشروع القانون على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118.3 مليار دولار، بينها مساعدة أمنية تبلغ 14.1 مليار دولار لـ"تل أبيب"، و60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض.