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بايدن يقول إنه حث نتنياهو على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

الجمعة 16 فبراير 2024 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يقول إنه حث نتنياهو على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إنه أجرى محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة حثه خلالها على وقف مؤقت لإطلاق النار.

وتحث إدارة بايدن إسرائيل على تنفيذ هدنة إنسانية تسمح بالإفراج عن باقي المحتجزين لدى حماس بعد أشهر من الهجوم  الذي نفذته الحركة الفلسطينية في السابع من أكتوبر تشرين الأول داخل إسرائيل.

وأضاف بايدن للصحافيين في البيت الأبيض “أجريت محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية، استغرقت كل منها ساعة تقريبا، وأوضحت الأمر الذي اتبناه بقوة، لابد من وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل إخراج الرهائن”.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ نتنياهو مجددا أمس الخميس بأنه لا ينبغي المضي قدما في العمل العسكري في رفح دون خطة مقنعة وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين الفلسطينيين.

(رويترز)

#بايدن

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