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هرتسوغ يلتقي رئيس وزراء قطر سرا ويناقشان صفقة الأسرى

الجمعة 16 فبراير 2024 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ يلتقي رئيس وزراء قطر سرا ويناقشان صفقة الأسرى



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ التقي سرا في ألمانيا رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني,


وقالت "يديعوت أحرونوت" إن يتسحاق هرتصوغ "التقى برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في ألمانيا"، لافتة إلى أن "الرجلين ناقشا مسألة إطلاق سراح الرهائن".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الاثنين التقيا سرا كجزء من مؤتمر ميونخ الأمني". 

وأفاد المراسل العسكري للقناة 12 نير دفوري أن الرئيس هرتسوغ سمع "أمورا مشجّعة" من رئيس وزراء قطر حول صفقة تبادل الأسرى

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يصر على مطالبه خلال مفاوضات القاهرة، وأنه لا توجد مؤشرات على التوصل إلى حل وسط.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز زار إسرائيل والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد دادي برنياع.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس أنه "ما يزال من الممكن" التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس وإطلاق سراح الرهائن.

وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن "حماس" عرضت مقترحا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين تم اعتقالهم حتى يوم توقيع الصفقة.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الطلب.

وتستمر في القاهرة حتى اليوم الجمعة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة تشمل الإفراج عن مزيد من الرهائن الموجودين لدى حماس والفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل. 

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ133 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

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