25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

القدس المحتلة/سما/

أدى 25 ألف مواطن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والإجراءات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد.

وتواصل قوات الاحتلال للشهر الخامس على التوالي، فرض حصار على البلدة القديمة من القدس، بما فيها المسجد الأقصى.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، انتشرت قوات الاحتلال عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لإعاقة وصول المصلين للمسجد.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطنين، ونكلت بهم.

وأظهر مقطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال على مواطنة تحمل "سجادة الصلاة" أثناء توجهها إلى المسجد الأقصى.

وقد أدى عدد من الشبان صلاة الجمعة في حي رأس العمود، بعد منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.