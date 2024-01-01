الهلال الأحمر: الاحتلال يفرج عن طبيبين من طواقم مستشفى الأمل

غزة/سما/

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت، صباح اليوم الجمعة، عن الطبيبين جمال عياد ونافذ القرم من طواقم مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت الجمعية بأن الاحتلال اعتقل الطبيبين عياد والقرم قبل أسبوع، خلال اقتحامه للمستشفى، فيما لا يزال 12 من طواقم الجمعية رهن الاعتقال منهم 7 تم إعتقالهم من مستشفى الأمل.

وفي سياق متصل، قالت الجمعية إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الطابق الثاني من المستشفى، ما تسبب بأضرار جسيمة في غرفتي تمريض، دون وقوع إصابات في صفوف الطواقم أو المرضى، مشيرةً إلى أن دبابات الاحتلال تتمركز عند بوابات المستشفى منذ أسبوعين وتمنع دخول أي معونات أو إمدادات لوجستية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مستشفى الأمل، يوم الجمعة الماضي، واعتقلت 9 من طواقم الجمعية من بينهم أربعة أطباء، بالإضافة إلى 4 جرحى وخمسة من مرافقي المرضى. وحطمت بعض الأجهزة والمعدات والأثاث، واحتجزت الطواقم وحققت معهم واعتدت عليهم بالضرب والإهانة، ومنعت الطواقم ومرافقي المرضى من الشرب واستخدام الحمام لمدة 10 ساعات.

كما استولت قوات الاحتلال على أموال من الجمعية ومن الموظفين والمرضى والمرافقين ومقتنيات خاصة بهم، بالإضافة إلى أجهزة حاسوب وأجهزة الاتصال اللاسلكي الخاصة بالطواقم والتي تعتبر وسيلة الاتصال الوحيدة في ظل انقطاع الاتصالات في محافظة خان يونس منذ أكثر من شهر.

وجددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نداءها إلى المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج الفوري والحماية المستمرة لطواقمها العاملة في قطاع غزة.

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