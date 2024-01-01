  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهلال الأحمر: الاحتلال يفرج عن طبيبين من طواقم مستشفى الأمل

الجمعة 16 فبراير 2024 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر: الاحتلال يفرج عن طبيبين من طواقم مستشفى الأمل



غزة/سما/

 قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت، صباح اليوم الجمعة، عن الطبيبين جمال عياد ونافذ القرم من طواقم مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت الجمعية بأن الاحتلال اعتقل الطبيبين عياد والقرم قبل أسبوع، خلال اقتحامه للمستشفى، فيما لا يزال 12 من طواقم الجمعية رهن الاعتقال منهم 7 تم إعتقالهم من مستشفى الأمل.

وفي سياق متصل، قالت الجمعية إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الطابق الثاني من المستشفى، ما تسبب بأضرار جسيمة في غرفتي تمريض، دون وقوع إصابات في صفوف الطواقم أو المرضى، مشيرةً إلى أن دبابات الاحتلال تتمركز عند بوابات المستشفى منذ أسبوعين وتمنع دخول أي معونات أو إمدادات لوجستية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مستشفى الأمل، يوم الجمعة الماضي، واعتقلت 9 من طواقم الجمعية من بينهم أربعة أطباء، بالإضافة إلى 4 جرحى وخمسة من مرافقي المرضى. وحطمت بعض الأجهزة والمعدات والأثاث، واحتجزت الطواقم وحققت معهم واعتدت عليهم بالضرب والإهانة، ومنعت الطواقم ومرافقي المرضى من الشرب واستخدام الحمام لمدة 10 ساعات.

كما استولت قوات الاحتلال على أموال من الجمعية ومن الموظفين والمرضى والمرافقين ومقتنيات خاصة بهم، بالإضافة إلى أجهزة حاسوب وأجهزة الاتصال اللاسلكي الخاصة بالطواقم والتي تعتبر وسيلة الاتصال الوحيدة في ظل انقطاع الاتصالات في محافظة خان يونس منذ أكثر من شهر.

وجددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نداءها إلى المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج الفوري والحماية المستمرة لطواقمها العاملة في قطاع غزة.

ـــــ

#الهلال الاحمر الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

مصادر فلسطينية تنشر تفاصيل مذهلة حول عملية تحرير الاسيرين الإسرائيلين في رفح..

محافظ سيناء ينفي .."رويترز" : مصر تُجهز منطقة آمنة على حدود غزة لإيواء لاجئين من رفح

صحيفة عبرية: توقعات بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل قبل رمضان

في اتصال استمر 40 دقيقة بايدن يحمّل نتنياهو مسؤولية إدخال المنطقة في “فوضى” بسبب رفضه لوقف اطلاق النار في غزة

الامم المتحدة: لن نشارك في عملية الإجلاء القسري للفلسطينيين في رفح ولا مكان آمن في قطاع غزة

البنتاغون يؤكد مساعدة إسرائيل للقضاء على حماس تمهيدا لحل الدولتين..

ملك الأردن: الحرب المدمرة على غزة تسببت في كارثة إنسانية ستدفع أجيال المنطقة ثمنها

الأخبار الرئيسية

أبو عبيدة: الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جداً

غانتس: "سنوسع القتال إلى رفح ولن يتوقف إطلاق النار إن لم يعد مختطفونا"

مسؤول استخباراتي سابق: السنوار مبدئي وسيقاتل حتى الشهادة

نصر الله ردا على التهديدات الإسرائيلية: نمتلك قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تمتد من كريات شمونة إلى إيلات

423315433_709516921329344_8295191514226335676_n

اتفاق جزائري وجنوب أفريقي للضغط بشأن تدابير محكمة العدل الدولية بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية