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بعد مقتل مستوطنين في كريات ملاخي.. بن غفير يعلن تسهيل قوانين حمل السلاح

الجمعة 16 فبراير 2024 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد مقتل مستوطنين في كريات ملاخي.. بن غفير يعلن تسهيل قوانين حمل السلاح



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه سيسهل القوانين التي تسمح للمستوطنين بحمل السلاح، بعد مقتل مستوطنين وجرح و4 بإطلاق للنار في مستوطنة كريات ملاخى.

وقال بن غفير خلا تفقده موقع إطلاق النار: "السلاح ينقذ حياة الناس، سأوسع وأزيد القوانين للسماح للمواطنين بتسليح أنفسهم. فقط بخط حازم يمكننا محاربة الإرهاب سواء في غزة أو في لبنان".


بدوره، قال مفوض الشرطة كوبي شبتاي: "يبدو أن الإرهابي تصرف بمفرده وليس له أي شركاء آخرين، لقد قمنا بزيادة اليقظة على المستوى الوطني".

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية اليوم الجمعة مقتل إسرائيليين اثنين بحادث إطلاق للنار على موقف للحافلات في كريات ملاخي بعسقلان جنوب إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ هجوم إطلاق النار من سكان مخيم شعفاط في القدس الشرقية.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الشرطة الإسرائيلية عثرت على بطاقة هوية، في مركبة منفذ عملية إطلاق النار تعود لأحد سكان شعفاط بالقدس، ويجري التحقق مما إذا كانت تعود للمنفذ.

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