تزامنا مع كلمة نصر الله.."حزب الله" يستهدف مواقع إسرائيلية ويحقق إصابات مباشرة

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اليوم الجمعة، استهدافه لمواقع إسرائلية عدة جنوبي لبنان، حيث صدرت بيانات الحزب تزامنا مع كلمة أمينه العام حسن نصر الله.



وقال "حزب الله" في بيانات عدة له إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

عند الساعة 4:30 استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية انتشارا ‏لجنود العدو في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة. ‏

عند الساعة 04:10 استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏مجموعة من ‏جنود العدو تتمركز في ‏موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين ‏قتيل وجريح.‏

- عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏

- عند الساعة 03:50 من بعد ظهر اليوم الجمعة: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‌‏

- عند الساعة 03:15 من بعد ظهر اليوم الجمعة: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع المالكية بصاروخ "بركان"، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

وفي كلمة له، أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم، أن "المقاومة في لبنان تملك قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".



وكشفت آخر التقارير في لبنان أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب البلاد بلغت 252 شهيدا، بين مدنيين وصحفيين وعناصر في "حزب الله" و"حركة أمل".

وكان وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت قد أكد أن إسرائيل ليس لها مصلحة في الحرب مع لبنان، "لكن عليها أن تستعد".