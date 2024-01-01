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روسيا تدعو الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس لمحادثات في موسكو

الجمعة 16 فبراير 2024 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تدعو الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس لمحادثات في موسكو



موسكو/سما/

أعلنت روسيا الجمعة أنها دعت قادة حماس والجهاد الإسلامي وفتح وتنظيمات أخرى لمحادثات في موسكو يوم 29 شباط/فبراير الحالي حول الحرب في غزة.


سعت موسكو جاهدة في السنوات الأخيرة للحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الفاعلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن العلاقات توترت مع إسرائيل بسبب الحرب التي تخوضها في غزة ورفضها المعلن اقامة دولة فلسطينية.


وأعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في هذا السياق عن محادثات “بين الفلسطينيين” اعتباراً من 29 شباط/فبراير في موسكو، لا سيما مع حركة الجهاد الإسلامي وحماس اللتين تعتبرهما إسرائيل والغرب منظمتين “إرهابيتين”.


وبين نائب وزير الخارجية الروسي أن المناقشات ستمتد حتى 1 أو 2 من آذار/مارس.


وأوضح المسؤول الذي يشغل أيضا منصب مبعوث الكرملين الخاص للشرق الأوسط “لقد قمنا بدعوة جميع ممثلي الفلسطينيين، وجميع القوى السياسية التي لديها ممثلون في مختلف البلدان، بما في ذلك سوريا ولبنان”.
ومن بينهم ممثلين عن حماس، التي تحكم غزة ونفذت هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر في إسرائيل، ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي إثرها بهجوم في القطاع الفلسطيني.
كما وجهت الدعوة لحركة فتح في شخص رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.


وندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا بسلوك إسرائيل في غزة.
منذ هجومها على أوكرانيا، عززت روسيا علاقاتها مع إيران، العدو اللدود للإسرائيليين.


أدى هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1160 شخصا في إسرائيل، غالبيتهم من المدنيين، استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردا على الهجوم، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مدمرة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 28775 شخصا في غزة، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

#روسيا

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