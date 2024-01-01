  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نصر الله ردا على التهديدات الإسرائيلية: نمتلك قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تمتد من كريات شمونة إلى إيلات

الجمعة 16 فبراير 2024 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله ردا على التهديدات الإسرائيلية: نمتلك قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تمتد من كريات شمونة إلى إيلات



بيروت/سما/

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الجمعة، أن "المقاومة في لبنان تملك قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".


وردا على التهديد الإسرائيلي باستهداف بيروت، أوضح حسن نصر الله في كلمة له قائلا: "المقاومة في لبنان تملك قدرات يجهلها العدو..تمتد يدها من كريات شمونة إلى إيلات".

وقال نصر الله: "نحن لا نتحمل موضوع المس بالمدنيين.. يجب أن يفهم العدو أنه ذهب في هذا للأمر بعيدا، وهدفه من خلال قتل المدنيين هو الضغط على الحزب كي يتوقف".

واستطرد:"صراخ مستوطني الشمال يرتفع يوما بعد يوم والمقاومة ازدادت حضورا في الجبهة، والرد سيكون بتصعيد العمليات العسكرية في الجبهة، وعليه أن ينتظر ذلك ويتوقع ذلك".

وأكمل أمين عام "حزب الله": "قتلك لنسائنا وأطفالنا سيزيدنا إيمانا وقوة وحضورا في الجبهة كما حصل بالأمس من استهداف كريات شمونة، وهذا رد اولي"، متابعا: "نساؤنا وأطفالنا الذين قتلوا سوف يدفع العدو ثمن سفكه لدماءهم دماءا..لن أحدد ولن أفصل..بل نتركها للميدان..هذه الدماء سيكون ثمنها دماء، وليعمل العدو أنه لا يستطيع أن يمس بالمدنيين".

هذا وكشفت آخر التقارير في لبنان أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب البلاد بلغت 252 قتيلا، بين مدنيين وصحفيين وعناصر في "حزب الله" و"حركة أمل".

ويوم الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

وقد أدى القصف الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية إلى مقتل عدد من الأشخاص بينهم أطفال، وأصيب عدد آخر.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر فلسطينية تنشر تفاصيل مذهلة حول عملية تحرير الاسيرين الإسرائيلين في رفح..

محافظ سيناء ينفي .."رويترز" : مصر تُجهز منطقة آمنة على حدود غزة لإيواء لاجئين من رفح

في اتصال استمر 40 دقيقة بايدن يحمّل نتنياهو مسؤولية إدخال المنطقة في “فوضى” بسبب رفضه لوقف اطلاق النار في غزة

صحيفة عبرية: توقعات بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل قبل رمضان

الامم المتحدة: لن نشارك في عملية الإجلاء القسري للفلسطينيين في رفح ولا مكان آمن في قطاع غزة

البنتاغون يؤكد مساعدة إسرائيل للقضاء على حماس تمهيدا لحل الدولتين..

ملك الأردن: الحرب المدمرة على غزة تسببت في كارثة إنسانية ستدفع أجيال المنطقة ثمنها

الأخبار الرئيسية

مسؤول استخباراتي سابق: السنوار مبدئي وسيقاتل حتى الشهادة

423315433_709516921329344_8295191514226335676_n

اتفاق جزائري وجنوب أفريقي للضغط بشأن تدابير محكمة العدل الدولية بغزة

صفقة

صحيفة عبرية: توقعات بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل قبل رمضان

عملية

مقتل إسرائيلييْن وإصابات بينها خطيرة بعملية إطلاق نار شرق أسدود

دحلان يلتقي هنية في الدوحه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية