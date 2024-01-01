بلدية غزة: تدمير الاحتلال لمباني ومنشآت البلدية خلق أزمة "كبيرة" في خدمة المواطنين

غزة / سما /

أكدت بلدية غزة أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" تعمّد تدمير عشرات المباني والمرافق التابعة لها بما فيها مبانٍ إدارية ومراكز ثقافية ومحلات وأسواق تجارية، منذ بدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة



وأوضحت البلدية، في بيان لها، اليوم الجمعة أن الاحتلال دمّر مبنى البلدية الرئيس، و5 طوابق في مبنيي 3 و4 في المقر الرئيس، ومبنى الأرشيف المركزي، ومبنى البلدية في منطقة السرايا "الصحة والبيئة" بشكل جزئي، ومبنى تحصيل الأمين، ومخزن المنشية، ومبنى المحكمة، والكراج بما يشمل ورشة الصيانة ومكتب إدارة الوقود وبعض الغرف التابعة لها، ومبنى الأنصاري في شارع الجلاء، بالإضافة إلى التدمير الكامل لمبنى الخضراء في حي الشجاعية.



وأشارت البلدية إلى أن المباني المدمرة شملت مركز رشاد الشوا الثقافي، وملعب اليرموك، ومبنى خزان البلد، ومبنى المكتبة العامة، ومبنى إسعاد الطفولة، ومبنى الصحة والبيئة في سوق فراس، ومبنى محطة الصرف الصحي رقم 1، ومباني سوق فراس الملاصقة لمبنى الأرشيف، وسوق الشيخ رضوان، ومبنى مخزن البلدية الرئيس في سوق اليرموك، وسوق اليرموك الشعبي، ومحلات سوق الزاوية.



وقالت البلدية : "إن المباني المدمرة هي مكاتب إدارية ومنشآت مدنية تخدم المواطنين".



وتابعت: " إن تدمير الاحتلال لمباني ومنشآت البلدية خلق أزمة كبيرة في خدمة المواطنين، وزاد من المعاناة في الحصول على الخدمات الإنسانية".



ودعتْ بلدية غزة المنظمات الدولية والحقوقية بضرورة التحرك العاجل وإنقاذ الأوضاع الإنسانية وتمكينها من توفير الخدمات التي كفلها القانون الدولي الإنساني للمواطنين، وضرورة الإسراع والمساعدة في إعادة إعمار المباني المدمرة.