3 قتلى إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب الرملة

القدس المحتلة / سما /

قتل ثلاثة إسرائيليين، وأصيب المنفذ، في عملية إطلاق نار، قبل قليل، قرب مدينة الرملة داخل أراضي ال48.

وأعلنت نجمة داوود الحمراء، مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار على موقف للحافلات شمال "كريات ملاخي" في عسقلان.

وأضافت المصادر الطبية في مستشفى "كبلان أسوتا" أن 6 مصابين وصلوا إلى المستشفى، 3 منهم في حالة خطيرة، واثنان متوسطة والسادس في حالة طفيفة.

وقالت مصادر عبرية، إن جنديا أطلق النار على منفذ العميلة وقام "بتحييده".

وذكرت وسائل إعلام أن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يتوجه إلى موقع إطلاق النار في كريات ملاخي.

يتبع..