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112 شهيدًا و10 مجازر إسرائيلي في غزة بـ 24 ساعة

الجمعة 16 فبراير 2024 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
112 شهيدًا و10 مجازر إسرائيلي في غزة بـ 24 ساعة



غزة / سما /

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدًا و157 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، صباح الجمعة: إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 28775 شهيدا و68552 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة: إن قوات الاحتلال أجبرت -صباح الجمعة- النساء والأطفال على الانتقال من مبنى ناصر القديم دون أمتعة إلى مبنى الولادة الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى إدارة مجمع ناصر الطبي.

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، ارتقاء ثلاثة مرضى في العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي بخانيونس، نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين عنهم. كما استشهدت مريضة في قسم الباطنة.

جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان وزارة الصحة توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي نتيجة نفاد الوقود.

 

#الاحتلال #غزة

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