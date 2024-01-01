  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دحلان يلتقي هنية في الدوحه

الجمعة 16 فبراير 2024 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان يلتقي هنية في الدوحه



رام الله / سما/

لتقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية مع القيادي في حركة فتح محمد دحلان مؤخراً، في العاصمة القطرية الدوحة.

‏وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال في لقاء مع التلفزيون العربي، لقاء الرجلين في الدوحه تم، وقال ان الحركة ليست بصدد الإفصاح عن تفاصيل اللقاء في المرحلة الحالية.

وقال نزال ان حركة حماس تتواصل مع جميع القوى الفلسطينية التي تريد أن تبحث في واقع الوضع في قطاع غزة على وجه الخصوص، لافتا الى ان حركة حماس منفتحة على مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، وعلى الدول العربية والإسلامية ودول العالم، وتعمل من اجل المصلحة العامة التي تقتضي من الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الكبيرة، في بحث سبل وقف العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني.

‏وفي سؤال الزميل الصحفي يحيى نافع عن مجريات اللقاء بين دحلان وهنية، اوضح نزال انه جرت لقاءات بين الرجلين، مشيراً إلى أن الحركة ليست بصدد الإفصاح عن تفاصيل اللقاء في المرحلة الحالية.

وبشأن احتمالية اتساع المسافة بين حركتي حماس وفتح والسلطة الفلسطينية، جراء لقاء من هذا النوع، واحتمالية أن يكون اللقاء ضرباً من المناكفة السياسية من طرف حماس، قال نزال: نحن لا نناكف احدا علما ان حركة فتح منذ بدء العدوان على قطاع غزة لم تجري اي تواصل رسمي مع حركة حماس لأسباب يمكن سؤالهم عنها، ولفت الى ان حماس لا تغلق أبوابها  أمام أحد، خاصة في سياق البحث عن المصلحة العامة للشعب الفلسطيني.

وبشأن شخصية دحلان المثيرة للجدل والإشكالية، وما الذي يمكن أن يقدمه دحلان لقطاع غزة في هذه المرحلة، اوضح نزال ان دحلان موجود ضمن الخارطة السياسية الفلسطينية، وأنه لم يقطع الصلة مع حركة حماس، مشيرا الى ان ما يعني الحركة الآن هي المصلحة العامة للشعب الفلسطيني.

وأكد على عدم إغلاق الأبواب في العمل السياسي، وانما فتحها والبحث عن أصدقاء وحلفاء على مختلف الصعد.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر فلسطينية تنشر تفاصيل مذهلة حول عملية تحرير الاسيرين الإسرائيلين في رفح..

مصادر : “حماس” باتجاه “تقليص الفيتو” على التعامل “مع السلطة” وعباس يبحث “تخفيض صلاحيّاته”

محلل عسكري إسرائيلي: هذا هو هدف الحديث عن هجوم وشيك على رفح

محافظ سيناء ينفي .."رويترز" : مصر تُجهز منطقة آمنة على حدود غزة لإيواء لاجئين من رفح

لماذا اختار أردوغان زيارة مسجد وضريح الإمام الشافعي مع السيسي؟

وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي يبحثان متطلبات هجوم محتمل برفح بما فيها ضمان حركة المساعدات الإنسانية

الامم المتحدة: لن نشارك في عملية الإجلاء القسري للفلسطينيين في رفح ولا مكان آمن في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

77

محافظ سيناء ينفي .."رويترز" : مصر تُجهز منطقة آمنة على حدود غزة لإيواء لاجئين من رفح

العدوان الاسرائيلي في اليوم 133 :شهداء بالعشرات وتراجع كبير في دخول المساعدات

الهلال الأحمر المصري : تراجع اعداد الشاحنات الى غزة بسبب عراقيل إسرائيل

في اتصال استمر 40 دقيقة بايدن يحمّل نتنياهو مسؤولية إدخال المنطقة في “فوضى” بسبب رفضه لوقف اطلاق النار في غزة

الامم المتحدة: لن نشارك في عملية الإجلاء القسري للفلسطينيين في رفح ولا مكان آمن في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية