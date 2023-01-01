  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ملك الأردن: الحرب المدمرة على غزة تسببت في كارثة إنسانية ستدفع أجيال المنطقة ثمنها

الجمعة 16 فبراير 2024 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن: الحرب المدمرة على غزة تسببت في كارثة إنسانية ستدفع أجيال المنطقة ثمنها



عمان / وكالات/


قال ملك الأردن عبد الله الثاني، الخميس، إن الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة تسببت في كارثة إنسانية ستدفع أجيال المنطقة ثمنها.
جاء ذلك خلال لقائه في لندن، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، اطلعت عليه الأناضول.
وذكر البيان أن الملك عبد الله أكد “ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين”.

وشدد على “ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف الحرب المدمرة على غزة، التي تسببت بكارثة إنسانية ستدفع ثمنها الأجيال في المنطقة”، وفق البيان ذاته.
كما أكد “أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كاف واستدامتها”، محذرا من “تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح المكتظة بالنازحين”.
وتتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على مدينة رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها باعتبارها آخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.
وجدد الملك عبد الله تأكيد “رفض الأردن لأية محاولات من شأنها أن تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم داخليا أو خارجيا”، معتبرا أن “هذا الأمر يجب أن يرفضه العالم ويدينه”.
وشدد على “أهمية وقف اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس”.
العاهل الأردني أشار إلى أن “الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.
ووصف دور المملكة المتحدة بـ”المحوري” في إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد “ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة”.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.
ويأتي لقاء الملك عبد الله وسوناك، ضمن جولة خارجية غير معلنة المدة، بدأها العاهل الأردني في 8 فبراير/ شباط الجاري، تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، وأضيفت إليها بريطانيا، حيث أُعلن وصوله إلى لندن، صباح الخميس.
وتهدف الجولة إلى “حشد الدعم الدولي” لوقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أعلنه الديوان الملكي في بيان سابق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” للمرة الأولى منذ تأسيسها.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر فلسطينية تنشر تفاصيل مذهلة حول عملية تحرير الاسيرين الإسرائيلين في رفح..

مصادر : “حماس” باتجاه “تقليص الفيتو” على التعامل “مع السلطة” وعباس يبحث “تخفيض صلاحيّاته”

ردود إسرائيل.. الموافقة على هدنة لمدة 42 يوما دون انسحاب كامل

محلل عسكري إسرائيلي: هذا هو هدف الحديث عن هجوم وشيك على رفح

"رويترز" : مصر تُجهز منطقة آمنة على حدود غزة لإيواء لاجئين حال هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح

لماذا اختار أردوغان زيارة مسجد وضريح الإمام الشافعي مع السيسي؟

وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي يبحثان متطلبات هجوم محتمل برفح بما فيها ضمان حركة المساعدات الإنسانية

الأخبار الرئيسية

77

"رويترز" : مصر تُجهز منطقة آمنة على حدود غزة لإيواء لاجئين حال هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح

العدوان الاسرائيلي في اليوم 133 :شهداء بالعشرات وتراجع كبير في دخول المساعدات

الهلال الأحمر المصري : تراجع اعداد الشاحنات الى غزة بسبب عراقيل إسرائيل

في اتصال استمر 40 دقيقة بايدن يحمّل نتنياهو مسؤولية إدخال المنطقة في “فوضى” بسبب رفضه لوقف اطلاق النار في غزة

الامم المتحدة: لن نشارك في عملية الإجلاء القسري للفلسطينيين في رفح ولا مكان آمن في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية