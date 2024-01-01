البنتاغون يؤكد مساعدة إسرائيل للقضاء على حماس تمهيدا لحل الدولتين..

سما / وكالات /

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها قلصت قدرات الحوثيين للهجوم على السفن وتركز على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف البنتاغون أنه يشعر بالقلق إزاء ما يحدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ويكثف الجهود لمنع توسع النزاع خارج غزة.

وأكد البنتاغون أنه يساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها للانتصار على حركة حماس وإعادة الهدوء للمنطقة للمضي قدما في حل الدولتين.

وقال "لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا مع إسرائيل بأننا لا نريد أن نرى خسائر بين المدنيين"، وأكد أنه سيواصل حث إسرائيل على الالتزام بقوانين النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي.