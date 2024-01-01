  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البنتاغون يؤكد مساعدة إسرائيل للقضاء على حماس تمهيدا لحل الدولتين..

الجمعة 16 فبراير 2024 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون يؤكد مساعدة إسرائيل للقضاء على حماس تمهيدا لحل الدولتين..



سما / وكالات /

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها قلصت قدرات الحوثيين للهجوم على السفن وتركز على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف البنتاغون أنه يشعر بالقلق إزاء ما يحدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ويكثف الجهود لمنع توسع النزاع خارج غزة.

وأكد البنتاغون أنه يساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها للانتصار على حركة حماس وإعادة الهدوء للمنطقة للمضي قدما في حل الدولتين.

وقال "لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا مع إسرائيل بأننا لا نريد أن نرى خسائر بين المدنيين"، وأكد أنه سيواصل حث إسرائيل على الالتزام بقوانين النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر فلسطينية تنشر تفاصيل مذهلة حول عملية تحرير الاسيرين الإسرائيلين في رفح..

مصادر : “حماس” باتجاه “تقليص الفيتو” على التعامل “مع السلطة” وعباس يبحث “تخفيض صلاحيّاته”

ردود إسرائيل.. الموافقة على هدنة لمدة 42 يوما دون انسحاب كامل

محلل عسكري إسرائيلي: هذا هو هدف الحديث عن هجوم وشيك على رفح

"رويترز" : مصر تُجهز منطقة آمنة على حدود غزة لإيواء لاجئين حال هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح

لماذا اختار أردوغان زيارة مسجد وضريح الإمام الشافعي مع السيسي؟

وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي يبحثان متطلبات هجوم محتمل برفح بما فيها ضمان حركة المساعدات الإنسانية

الأخبار الرئيسية

77

"رويترز" : مصر تُجهز منطقة آمنة على حدود غزة لإيواء لاجئين حال هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح

العدوان الاسرائيلي في اليوم 133 :شهداء بالعشرات وتراجع كبير في دخول المساعدات

الهلال الأحمر المصري : تراجع اعداد الشاحنات الى غزة بسبب عراقيل إسرائيل

في اتصال استمر 40 دقيقة بايدن يحمّل نتنياهو مسؤولية إدخال المنطقة في “فوضى” بسبب رفضه لوقف اطلاق النار في غزة

الامم المتحدة: لن نشارك في عملية الإجلاء القسري للفلسطينيين في رفح ولا مكان آمن في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية