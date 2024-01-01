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استشهاد أربعة مرضى في مجمع ناصر الطبي في خان يونس

الجمعة 16 فبراير 2024 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد أربعة مرضى في مجمع ناصر الطبي في خان يونس



غزة / سما/

 استشهد اربعة مرضى، صباح الجمعة، في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في المجمع، باستشهاد 4 مرضى في غرفة العناية المركّزة نتيجة توقف الأوكسجين جراء إنقطاع الكهرباء.

كما أعلنت المصادر أن سيدتين وضعتا مولديهما "في ظروف قاهرة وغير إنسانية بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا تدفئة في مجمع ناصر الطبي".

وقالت المصادر إن قرب نفاد الوقود والحصار الإسرائيلي يهددان حياة المرضى والأطفال الخدّج في المجمع، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية، ومناشدةً المؤسسات الأممية كافة بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية في المجمع.

وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضًا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه.

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