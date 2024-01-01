طقس فلسطين: منخفض جوي وأمطار غزيرة

القدس المحتلة / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر فلسطين، الجمعة، بمنخفض جوي، ويكون الجو غائما، وباردا إلى شديد البرودة وماطرا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانًا على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما، باردا إلى شديد البرودة وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وتوقعت "الأرصاد الجوية" أن يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي، يوم الأحد، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرود، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

ويوم الإثنين المقبل، يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرود، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكّل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.